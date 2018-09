Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha concesso un'intervista a Mundo Deportivo, parlando della vendita di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Le clausole non esistono semplicemente perché siano pagate. Perché avvenga una cessione, bisogna trattare. Noi non volevamo vendere Cristiano, ma lui voleva andar via per motivi personali e abbiamo capito che, dopo tutto quello che ha fatto per noi, dovevamo lasciargli la possibilità. Abbiamo fatto il massimo che potevamo".



Una dichiarazione quella del numero uno dei blancos interpretata dalla stampa spagnola come un messaggio in codice all'Inter per la nota vicenda Modric, col club nerazzurro che, una volta accordatosi con l'entourage del centrocampista croato, ha sperato che il giocatore si potesse liberare a costo zero. Una strategia che non solo non ha pagato, ma che ha anche irrigidito i rapporti tra i due club, con tanto di denuncia (poi decaduta) alla Fifa e Perez che lo scorso 30 agosto dichiarò: "Volevano prendere il nostro numero 10 senza pagarlo". L'Inter ha dovuto riporre nel cassetto il sogno di regalarsi il miglior giocatore del Mondiale e difficilmente potrà tornare alla carica senza violare i dettami del Fair Play Finanziario, ma a Madrid l'irritazione sembra essere ancora ai massimi livelli.