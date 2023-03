Il messaggio di Capitan Di Lorenzo a tutti i tifosi#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/H4CcYi7f7u — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2023

è una gara a rischio, proprio per questo motivo il Tar della Campania ha deciso di vietare la trasferta al Maradona ai tedeschi. Resta il pericolo scontri con i supporters stranieri che potrebbero arrivare in città creando tanti disordini. Il capitano del Napoli,"Cari tifosi del Napoli è il vostro capitano che vi parla. Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domaniDobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza disordini, senza liti con chi arriverà in città. Non solo allo stadio, ma per le strade, per le piazze, ovunque nella nostra meravigliosa città.Ve lo ripeto: cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa. Mi raccomando, non accettiamo alcuna provocazione. Tutti allo stadio con serenità e gioia. Sempre forza Napoli".