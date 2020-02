Ci sarà allarme ultras a Milano nella giornata di mercoledì quando a San Siro arriverà l'Atalanta con i suoi tifosi per affrontare il Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Come riporta Il Giorno, infatti, c'è attenzione massima da parte della questura per la gestione dell’ordine pubblico all’esterno dello stadio per i rapporti che legano tre tifoserie coinvolte: quella bergamasca, quella valenciana e quella interista.



Sono infatti attesi a San Siro circa 40mila tifosi dell'Atalanta e circa duemila tifosi del Valencia compreso il noto gruppo ultras degli Yomus. A preoccupare le forze dell'ordine è il gemellaggio stretto ormai nel 2004 tra gli Yomus e la Curva Nord dell’Inter.



Alcuni esponenti del gruppo ultras iberico erano infatti già presenti domenica 9 in occasione del derby contro il Milan e prima della gara 200 fra interisti e valenciani hanno sfidato la polizia in assetto anti-sommossa davanti allo storico Baretto. Quello che però preoccupa maggiormente è la storica rivalità fra gli ultras dell'Inter e quelli dell'Atalanta che potrebbe generare tensioni anche fuori dall'impianto.