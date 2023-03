I tifosiFrancoforte non potranno venire in trasferta in Italia e in particolare aper assistere alla sfida in programma mecoledì 15 allo stadio Maradona e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.Ad ufficializzarlo è stato, attraverso il proprio sito web, il club tedesco che ha confermato il divieto di vendita di biglietti per i propri tifosi: "L'Eintracht Francoforte è stato informato ieri sera dalla UEFA che il Ministero dell'Interno italiano emetterà un'ingiunzione vietando al Napoli di vendere i biglietti ai tifosi dell'Eintracht Francoforte per la gara di ritorno di mercoledì 15 marzo alle 21:00. Ciò dovrebbe includere anche il contingente di ospiti ufficiali per un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui il club ha diritto ai sensi dei regolamenti Uefa. Non appena sarà disponibile il contenuto concreto dell'ordine, l'Eintracht commenterà in dettaglio questo sviluppo".All'andata i tifosi napoletani entrarono a contatto generando, ma il pericolo è ancora più grande se si amplia il discorso alla rivalità che portò agli scontri fra tifosi di, al furto degli striscioni dei Fedayn della Roma da parte dei tifosi della Stella Rossa gemellati con quelli partenopei e le reazioni già annunciate nei loro confronti da parte delle tifoserie "amiche" di quella romanista.