La sua stagione non sta andando come sperato. Eppure Mattia Perin è convinto di aver fatto la scelta giusta passando dal Genoa alla Juve. "Sono sempre rimasto impressionato dalla questa società - ha dichiarato il portiere a margini del Gran Galà del Calcio - da molti anni ha due squadre che possono competere per lo scudetto. Vestire la maglia bianconera è una responsabilità, spero di poter diventare il miglior portiere della Serie A".



L'airone di Latina si è poi voltato indietro per dare un giudizio sulla sua ultima annata con il Grifone: "Voto personale? Un sette o sette e mezzo. E’ stata una stagione complicata nella quale siamo partiti male e poi abbiamo recuperato molti punti sulle concorrenti. Penso di aver dato un netto contributo alla causa rossoblù"



Perin ha infine aggiunto: "I più bei ricordi sono le vittorie contro la Lazio, il Chievo Verona e il 2-0 all’Inter: il giorno dopo nacque mia figlia Vittoria".