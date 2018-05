Mattia Perin vuole giocare la Champions League. La Juve vuole affiancare l'estremo difensore del Genoa a Szczesny e - secondo la Gazzetta dello Sport - c'è un possibile accordo economico per uno stipendio annuo da 2,5 milioni di euro. Più difficile l'accordo tra i club: Marotta vuole inserire delle contropartite tecniche mentre Preziosi vuole tra i 15 e i 20 milioni. Per questo potrebbe entrare in gioco la Roma per sostituire eventualmente Alisson e non va sottovalutato il Napoli con un'offerta di De Laurentiis da 12 milioni di euro. L’asta per Perin è solo all’inizio.