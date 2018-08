Una città che mi ha accolto da bambino. Un popolo che mi ha aiutato a crescere ed insegnato a vivere. L’ennesima tragedia che questa città non merita. Vi sono vicino con tutto il cuore. #Genova e i genovesi non mollano mai! #PonteMorandi — Mattia Perin (@MattiaPerin) 14 agosto 2018

“Una città che mi ha accolto da bambino. Un popolo che mi ha aiutato a crescere ed insegnato a vivere. L’ennesima tragedia che questa città non merita. Vi sono vicino con tutto il cuore. Genova e i genovesi non mollano mai!”: con questo messaggioesprime solidarietà per le vittime della tragedia del ponte Morandi. Il portiere, da questa stagione alla, è cresciuto nel vivaio del, squadra di cui ha indossato anche la fascia da capitano.