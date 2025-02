Perin difende i compagni: "In questa Juventus non ci sono figli di put***a"

La rabbia, la delusione, la vergogna. Sentimenti negativi hanno accompagnato l'eliminazione delladalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro l'Empoli ai calci di rigore.I fischi dello Stadium sono stati la colonna sonora al fischio finale, ma a far rumore sono state soprattutto le durissime dichiarazioni di Thiago Motta al termine della partita. Frasi forti alle quali hanno fatto eco le parole di. Il portiere bianconero ieri sera è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara e non si è risparmiato.- "Siamo consapevoli di aver fatto un primo tempo che non si può fare con questa maglia. Poi nella ripresa è andata meglio, ma dovevamo evitare i rigori. Forse siamo arrivati troppo carichi. Non so se ho percepito che eravamo troppo carichi o che abbiamo sottovalutato e questo non ci sta. Oggi abbiamo parlato e magari lo faremo domani e dopo domani. Sono da tanti anni alla Juventus è questa è la delusione più grande. Complimenti all'Empoli, ha meritato la qualificazione. Dovevamo fare molto di più. Lo sappiamo".

- "E' lecito provare un sentimento del genere. Proviamo tristezza e delusione per quello che abbiamo fatto. Non siamo stati al livello di questa maglia e di questa società, nello spogliatoio siamo consapevoli di questo. Ora abbiamo capito il problema, ma dobbiamo trovare la soluzione. Giustissimi i fischi, speriamo di tirar fuori qualcosa in più. Siamo i primi consapevoli: probabilmente il 100% non basta per indossare questa maglia qui, dobbiamo dare il 110% o il 120%".- "Dobbiamo arrivare tra le prime quattro, per noi giocare la Champions League è fondamentale. Speriamo che l'eliminazione di Eindhoven e oggi accendano un fuoco dentro di noi.. Spero che questa sconfitta ci faccia talmente male che possa farci crescere il prima possibile".

- "Non la faremo accadere. Questa sconfitte creano delle ferite, ma anche delle esperienze. Non si può creare l'esperienza. Io lo so che alla Juventus non c'è tempo, ma stiamo cercando di crescere. Non è un alibi, ma un dato di fato. Serate come questa spero che ci diano la possibilità di crescere. Quello che stiamo facendo non basta".- "Non so a chi si riferiva, ne parleremo insieme. Non avendoci parlato non so rispondere, non voglio creare allusioni che non ci sono. Affronteremo la cosa insieme come abbiamo sempre fatto".