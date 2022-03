Il dt del Torino, Davide Vagnati, è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, visto che né Vanja Milinkovic-Savic, né Etrit Berisha hanno finora convinto. Tra i profili seguiti dalla società granata con maggiore attenzione c'è anche Mattia Perin.



L'estremo difensore è in scadenza di contratto con la Juventus, anche se la trattativa per il rinnovo è già stata avviata: il Torino però segue con attenzione la situazione e, se Perin si dovesse liberare a parametro zero, Vagnati potrebbe fare un tentativo per portarlo alla corte di Ivan Juric.