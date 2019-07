Secondo Sky Sport, in queste ore c'è stata una forte frizione tra Benfica e Juventus per Mattia Perin. Il portiere non ha superato le visite mediche e quindi il Benfica ha cambiato carte in tavola e detto alla Juve di voler fare un prestito con obbligo legato a presenze; poi, mentre si trattava il Benfica ha fatto un comunicato non concordato con i bianconeri. Così è salita ancora di più la tensione, il presidente Benfica si è scusato per questo comunicato ma ad oggi è tutto bloccato. Perin rimane a Lisbona, domattina si riparte a trattare altrimenti potrebbe riaprirsi la pista Porto.