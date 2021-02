Il portiere del Genoa, Mattia Perin ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il ct Mancini mi conosce… E io, se non avessi questa speranza con la voglia di tornare in Nazionale, non potrei essere un portiere così competitivo. Certo, so bene quanto sia difficile, visto che ho perso un po' di terreno nelle gerarchie negli ultimi due anni, quando avevo giocato poco anche a causa di un infortunio, però è giusto che sia così. Devo lavorare più degli altri se vorrò avere una possibilità. Vedremo quel che accadrà. Se lo meriterò, ben venga. Lavoro anche per questo".