"E' un grandissimo compagno di squadra". Così Mattia Perin racconta Cristiano Ronaldo in diretta Instagram: "Quando c’è da scherzare fa casino, quando si lavora è il numero uno. Come lui e Messi ce ne sono ogni 50/70 anni. Giocare con lui è un’esperienza che ti porti dietro per sempre. Un aneddoto? Cristiano è assurdo, la sera prima di Juve-Atletico, il ritorno, passa in camera mia perché aveva finito il dentifricio - riporta SOS Fanta -. C’era tensione. Mi ha detto che dovevamo rilassarci tutti, era tranquillo: 3-0 e tripletta il giorno dopo. È un bravissimo ragazzo, l’immagine che si è creata da fuori è diversa, dentro è un’altra persona, veramente super".