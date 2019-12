: il portiere è ormai un ex giocatore della Juve e, dopo le visite mediche di questa mattina, si attende solo l'ufficialità del suo ritorno al Grifone. Attraverso Instagram, l'estremo difensore ha voluto mandare ringraziare tutto il mondo bianconero per l'esperienza degli ultimi anni: "Lascio una delle squadre più blasonate d’Europa dopo una stagione di fondamentale importanza e di apprendistato., il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un'occasione che non potevo farmi sfuggire.Non so cosa succederà in futuro, devo concentrarmi adesso su una affascinate complessa avventura ma spero, se mai dovessi tornare, di sentire lo stesso calore e l’affetto che mi avete regalato in queste ore e che hanno accompagnato serenamente questa mia scelta. Grazie Juventus!".