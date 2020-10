Al termine dello 0-0 di Verona, Mattia Perin è intervenuto a Sky: "Un pareggio che possiamo racchiudere solo dicendo 'squadra'. Abbiamo passato un periodo difficile, alcuni - me compreso - si sono allenati poco. Abbiamo deciso di non avere alibi e non ripetere la stagione dell'anno scorso. Fare punti in queste partite è fondamentale, a Napoli è stata una partita un po' strana. Vogliamo sorprendere le persone, senza fare voli pindarici, l'obiettivo è la salvezza. Non voglio fare polemica, ma ci sono stati attacchi insignificanti. Siamo giocatori, ma siamo persone normali: questa è una malattia subdola, non sai dove la prendi. Andiamo a cena, sempre con la mascherina. La società - che ringrazio - sta facendo un lavoro straordinario, anche da casa sono stati super efficienti. Non mi sono ritrovato in ciò che è stato detto: ogni tanto bisogna alzare la testa e dire ciò che pensiamo. Ci siamo stufati di essere quelli superficiali. Siamo persone come tutti, affrontiamo le cose con umiltà e dignità".