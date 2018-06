Mattia Perin è sempre più vicino alla Juventus. La trattativa per il passaggio in bianconero del portiere del Genoa è già ben avviata e procede spedita verso il traguardo. Sfruttando l'assemblea di oggi in Lega Calcio, l'amministratore delegato bianconero Marotta ne ha riparlato con Preziosi. Il presidente del Genoa ha dichiarato all'uscita: "Perin alla Juve? Chiedete a Marotta. Visite mediche già fissate a Torino? Ah, se lo dite voi... I giocatori decidono. Marchetti? (sorride in silenzio, ndr)".



Perin è rimasto a Torino, dove ieri sera ha giocato in Nazionale l'amichevole pareggiata 1-1 dall'Italia con l'Olanda, pronto a sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la Juventus.

Marchetti, 35 anni, è in scadenza di contratto a fine giugno con la Lazio. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per lui al Genoa è pronto un biennale fino al 2020 da 800mila euro netti a stagione.