Giorgio Perinetti, ex ds del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva anche delle polemiche per le parole di Pecoraro su Inter-Juve del 2018: "Devo dare per scontato che tutto è stato regolare - le sue parole -, se è mancato l'audio ci si è basati su ciò che c'era, non posso pensare sia stata una cosa voluta. Non credo ci possa essere stato un dolo, non ci voglio pensare".



HIGUAIN - ​"La Juve cerca un attaccante, non so se sarà Icardi, Higuain mi pare abbia avuto quegli alti e bassi che ha sempre avuto alla Juve, è un discorso che va in favore di investimenti verso calciatori più giovani".