Perinetti: 'C'è un grande equivoco su Conte. Non vuole squadre già fatte e top player ma costruire un progetto'

un' ora fa



Il direttore sportivo dell'Avellino Giorgio Perinetti ha parlato a Kiss Kiss Napoli del futuro di Antonio Conte, in passato suo allenatore, e ora uno dei tecnici più ambiti sul mercato. Le sue parole.



EQUIVOCO - "Conte? Ho rispetto delle sue decisioni, quando ci parlo evito sempre di finire a discutere del suo futuro. Ma su di lui c'è un grande equivoco: nella sua carriera ha sempre voluto squadre dove poteva costruire un progetto, non squadre già fatte. Lui ha accettato Siena, poi Bari ed anche un'Inter in difficoltà. Lui è andato a vincere i campionati dove le squadre erano in difficoltà, non vuole solo top player ma anche calciatori funzionali a quelle che sono le sue idee calcistiche. Lui ha vinto lì dove gli hanno dato calciatori importanti ma anche semplicemente la possibilità di costruire un progetto".