Si torna a parlare di Massimo Ferrero in orbita Palermo. La voce, che rimbalza già da tempo sull'asse tra la Liguria e la Sicilia, viene ripresa e confermata anche da Giorgio Perinetti, noto ex dirigente rosanero con un passato anche al Genoa. "​Ho avuto modo di sentire sia lui che i suoi più stretti collaboratori ed il suo interesse nei confronti del Palermo appare vivo e immutato" ha confermato proprio Perinetti a Mediagol. "Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’oceano, che rende spesso le cose molto più complicate di come sembrano".



"Le regole sono sempre quelle, la mancata cessione del club blucerchiato da parte di Ferrero può sempre costituire un ostacolo" prosegue. "Abbiamo però visto scenari analoghi, o comunque molto simili, che si sono poi improvvisamente aperti con soluzioni alternative in altre piazze importanti. Credo che comunque, al fine di una assoluta chiarezza reciproca, ci debba essere una presa d’atto di effettiva volontà di concretizzare l’acquisizione del Palermo da parte di chi è interessato, al pari della conferma dell’intenzione da parte dell’attuale società di disimpegnarsi. Una cosa non semplicissima, però io voglio essere positivo e sperare che il Palermo sia ancora considerato un club appetibile su cui investire energie, passione e risorse, io lo ritengo sempre tale".