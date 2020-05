Giorgio Perinetti, ex dg del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva di diverse situazione di mercato: "Il centrocampo della Juve è un rebus da valutare, ci sono giocatori che non hanno soddisfatto Sarri e credo avremo molte sorprese. Pogba? Un sogno su cui i bianconeri stanno lavorando e sognare non è reato".



SU GIUNTOLI - "Giuntoli? E' una persona che si è formata dal basso, a Napoli si è inserito con discrezione e ha preso sempre più spazio e considerazione. Svolge il suo ruolo nel modo giusto, contribuendo al buon andamento del club".



SULL'INTER - "Lautaro? L'Inter ha raggiunto una dimensione di vertice ma nel calcio di oggi è difficilissimo non perdere giocatori importanti. Nel caso, occorre sostituirlo con un rinforzo adeguato".



SU IBRAHIMOVIC - "La sola presenza ha galvanizzato i tifosi e ha dato spessore alla squadra. La sua personalità è contagiosa ma il Milan ora sta prendendo una fase diversa, molto più pragmatica e mi auguro stabile".