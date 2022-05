Ivan Perisic è pronto a coronare il sogno coltivato per diversi anni di giocarte in Premier League. L'ormai prossimo ex calciatore dell'Inter si trova infatti già a Londra, dove in giornata sosterrà le visite mediche di rito e successivamente firmerà un contratto biennale col Tottenham. Nei giorni scorsi Perisic aveva ricevuto e respinto l'ultima offerta al rialzo sottoposta da Ausilio e Marotta per prolungare il contratto in scadenza a fine giugno, vicina ai 5 milioni di euro più bonus.



E CONTE NON SI FERMA - L'esterno croato è pronto a convertirsi nel primo colpo per la prossima stagione di Antonio Conte, che nel frattempo continua a seguire la pista che conduce ad un altro calciatore nerazzurro, il difensore Alessandro Bastoni, finito nel mirino di diversi club del campionato inglese e individuato dalla dirigenza interista come il sacrificato eccellente per chiudere in attivo la prossima finestra di mercato.