"Il problema non è il rapporto con i compagni". Parola di Wanda Nara, che ribadisce ancora una volta come la decisione dell'Inter di togliere la fascia a Mauro Icardi e il suo mancato ritorno in gruppo non siano da imputare a screzi con i compagni di spogliatoio. In particolare il riferimento va a Ivan Perisic che, secondo rumors smentiti dalla moglie/agente di Maurito, avrebbe avuto uno scontro con l'argentino per le parole di Wanda in tv. Rapporto delicato tra i due, a confermarlo l'ultima mossa del croato sui social: una nuova alleanza con l'ex amico di Icardi ed ex marito di Wanda, Maxi Lopez.



Compagni ai tempi della Sampdoria, Mauro e Maxi sono diventati acerrimi nemici e anche recentemente, pur non avendo più contatti diretti, hanno proseguito nella loro 'guerra fredda' per il figlio avuto dal secondo con Wanda. "Il nemico del mio nemico è mio amico" recita un noto proverbio, Maxi Lopez lo ha applicato e dopo il derby vinto dall'Inter sul Milan ha iniziato a seguire Perisic su Instagram lasciando alcuni 'like' e un commento alle foto dell'esterno nerazzurro. La risposta? Il croato ha ricambiato il follow e seguito a sua volta il profilo di Lopez. Messaggio a Icardi in vista del possibile rientro in gruppo delle prossime settimane: continua il lavoro di diplomazia con Marotta per il rientro, ma l'accoglienza di alcuni compagni all'Inter e in particolare di Perisic potrebbe non essere così positiva.