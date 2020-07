Ivan Perisic resterà al Bayern Monaco, in prestito dall'Inter, fino al termine della stagione. Poi, si vedrà. Questo è in sintesi il pensiero di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, riportate da Goal.com: "Perisic, Coutinho e Odriozola? Siamo molto felici di aver rinnovato tutti e tre i giocatori in prestito fino ad agosto. Dopo il 31 agosto? Le possibilità finanziarie non sono infinite, bisogna essere creativi".