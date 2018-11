"Ero vicino al Manchester United". Torna a parlare Ivan Perisic, in un'intervista concessa a Four Four Two l'esterno croato dell'Inter ammette di essere stato a un passo dal lasciare i nerazzurri per i Red Devils: "E' vero che avevo un'offerta dal Manchester United sul tavolo e che ero vicino a lasciare l'Inter. Ma ho deciso di restare e, come ho detto, la perseveranza di Spalletti nel volermi tenere ha giocato un ruolo importante. Nel calcio, i piccoli dettagli in queste situazioni sono fondamentali".



FUTURO ALL'ESTERO - United il passato, ma il futuro può essere comunque lontano dall'Inter e Perisic commenta così le possibilità di giocare in Premier League o Liga: "Spero che i tifosi dell'Inter capiscano il mio punto di vista".