Il matrimonio tra Ivan Perisic e il Tottenham potrebbe terminare dopo un solo anno. Con il cambio della guardia dei londinesi che hanno salutato la gestione Conte-Paratici e si sono affidati a Postecoglou, i nuovi Spurs avranno una faccia molto diversa rispetto a quella della passata stagione. E potrebbero non contare più sull'ex Inter.



A CASA - L'esterno croato è vicino al ritorno all'Hajduk Spalato, club dove è cresciuto e dove è deciso a tornare per ritrovare la sua famiglia. Ivan dovrebbe risolvere il proprio contratto nei prossimi giorni e accasarsi a zero. Cresciuto nell'Hajduk, lasciato quando era ancora nelle giovanili, Perisic non ha alcuna presenza nel campionato croato. Dopo il trasferimento dall'Inter al Tottenham, a parametro zero, nel suo futuro ora c'è una nuova decisione simile. Con gli Spurs non è scattata la scintilla, il croato ha totalizzato 44 presenze tra tutte le competizioni, segnato un solo gol e servito 12 assist per i compagni.