Tutto sembrava condurre al riscatto di Perisic da parte del Bayern ma l'emergenza Coronavirus ta alterando i piani di tutti i club, compresi quelli del club tedesco, che come scrive il Corriere dello Sport, avrebbe voluto uno sconto dai nerazzurri.



Anche Perisic assicurerebbe una discreta plusvalenza: riscatto a 20 milioni, rispetto ad un valore a bilancio di 6,5. E nelle settimane scorse il Bayern avrebbe pure comunicato al croato l’intenzione di trattenerlo, chiedendo, però, un piccolo sconto all’Inter. Ma i piani del club bavarese sono ancora quelli? Forse non lo sanno nemmeno Rummenigge e soci: prima c’è da capire come uscire dall’emergenza e poi verranno fatte le valutazioni del caso.