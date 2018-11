La Gazzetta dello Sport evidenzia la differenza che c'è tra Inter e Tottenham nella composizione della panchina e spiega come l'Inter, nonostante l'infortunio di Nainggolan e la panchina corta, abbia tenuto botta agli inglesi.



“Pochettino pesca l’oro in panca e l’asticella si alza. Entrano il coreano Son che piazza subito due doppi passi da demonio e soprattutto Eriksen che alla prima punizione mette la palla sulla fronte di Vertonghen: fuori di un amen (26’). Neppure qui l’Inter si rassegna a rinchiudersi. Perisic si risveglia e costringe Lloris alla prodezza (31’). Ma è il colpo d’orgoglio che precede la sentenza. Sissoko affonda nella stanchezza nerazzurra e Alli assiste la freschezza di Eriksen: 1-0. Già, proprio lui. Peccato. Ora non resta che battere il Psv e contare sui cromosomi del Barça, nato per divertire e vincere sempre”.