Inter e Bayern dovranno aggiornarsi per definire il futuro di Ivan Perisic. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i tedeschi - stando agli accordi - avrebbero dovuto riscattare l'esterno entro il 15 maggio. Data che, vista l'emergenza Coronavirus, non sarà presa in considerazione.



“È un po’ il paradosso di questa fase di stasi: con i campionati che scollineranno la data solita di fine stagione, cosa succederà con i prestiti, i riscatti e controriscatti? Probabile che qualcuno metterà ordine al più presto, ma intanto nessuna indicazione ufficiale è stata data. Inter e Bayern non si sentono da un po’, ma questo non significa che Perisic non verrà riscattato. Considerando l’emergenza, i club sono d’accordo sul riaggiornarsi, tenendo per buoni i vecchi accordi ma svincolandosi dal limite del 15 maggio”.