Dopo il corteggiamento a Perisic da parte dell'Arsenal durante il mercato invernale conclusosi con un "ci vediamo a giugno", i Gunners sembrano defilarsi dalla corsa al centravanti nerazzurro.



DUE INDIZI Come riporta il Mirror, infatti, sarebbero due i motivi che fanno pensare alla distanza tra le parti: il primo è legato alla qualificazione in Champions; senza il prestigioso pass per l'Europa, Unai Emery avrà un budget di 40 milioni di sterline e vista la richiesta dell'Inter per il suo numero 44, difficile immaginare un all-in sul croato. Il secondo è l'ammirazione per Ryan Fraser del Bornemouth, che avrebbe superato Perisic nelle preferenze dell'Arsenal.