Il giorno dopo aver festeggiato il suo trentesimo compleanno, il centrocampista dell'Inter Ivan Perisic ha voluto riservare un pensiero ai suoi followers su Instagram, allontanando per un attimo la tensione con cui ha vissuto gli ultimi giorni del mercato invernale. In attesa di tornare in campo dal primo minuto ed essere di nuovo e a tutti gli effetti una pedina importante della squadra di Spalletti, l'esterno croato ha voluto ringraziare chi ieri lo ha subissato di messaggi, da quelli di semplici auguri e sostegno a chi, anche con toni poco edulcorati, gli ha rimproverato il fatto di aver chiesto apertamente la cessione al club nerazzurro per andare all'Arsenal.



"Grazie per gli elogi ma grazie anche per le critiche. Entrambe le cose sono la mia benzina", ha scritto Perisic nel suo post, sperando di poter festeggiare quanto prima i suoi primi 30 anni e soprattutto la riappacificazione con i propri tifosi, magari già oggi contro il nuovo Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic.