Nei momenti di disperazione deldopo la sconfitta con lae l'eliminazione dai Mondiali, un gesto ha strappato un sorriso., figlio di, ha voluto consolare, che lo ha abbracciato calorosamente nonostante il dolore e le lacrime per il ko. Il gesto è stato uno dei più belli di questa kermesse in Qatar e l'ex giocatore dell'Inter, oggi al Tottenham, ha voluto omaggiare sui social il collega verdeoro: "Il tuo gesto significa molto per lui", riferendosi al bambino.