Poco più di tre anni fasenza troppi rimpianti, anzi. Il tecnico infatti non lo considerava adatto al suo 3-5-2;, il ritorno a Milano e una crescita continua negli ultimi due anni in nerazzurro che hanno convinto Conte a portarselo con sé alPartito a rilento per l'infortunio nel finale della scorsa stagione, una volta tornato al massimo della condizione,che sblocca il match contro il Marsiglia e che regala al Tottenham la vittoria all'esordio in Champions League.Una dolce serata per il croato e Conte che si contrappone alla perfezione a quella dellConte che esulta per un gol dopo un magnifico cross di Perisic, i rimpianti in casa nerazzurra sono tutti in questa immagine. Non tanto per il tecnico, che ormai ha lasciato Milano da tempo ma soprattuttoUn cambiamento che con il belga fuori si fa sentire ancora di più. A maggior ragione con la situazione dell'Inter sulla fascia sinistra, dove il teorico sostituto del croato, ovveroLo spumeggiante inizio di Dumfries sull'altro lato del campo aveva in qualche modo limitato le conseguenze della partenza di Ivan. Nelle ultime due partite, entrambe perse, l'olandese ha però faticato mettendo così in evidenza tutta la differenza rispetto all'anno scorso.