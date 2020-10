Meazza e Ronaldo, Roby Baggio e Ibrahimovic, Vieri e Pirlo. La storia del calciomercato è piena di giocatori che hanno indossato le maglie di Milan e Inter. A cinque giorni dalla chiusura della sessione invernale, potrebbe esserci l’ennesimo caso di un calciatore chiamato a giocare il derby milanese contro i suoi ex compagni. Ivan Perisic, dopo la stagione al Bayern Monaco, con il quale ha vinto la Champions League, non rientra più nei piani dell’Inter ma ha attirato le attenzioni del Milan che è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. L’intreccio di mercato non è sfuggito ai quotisti che vedono l’esterno croato vestirsi di rossonero a 6,00. Tradotto: vedere Perisic giocare il derby contro Handanovc e compagni non è ancora molto probabile, ma comincia a essere possibile.