, finalmente giunto al traguardo di un percorso faticoso, con i vincoli del fair play finanziario ad imporre operazioni misurate e fantasiose. Il peggio è alle spalle, nel frattempo è arrivata la qualificazione in Champions e anche i ricavi sono aumentati. L’obiettivo più importante rimane il piazzamento nei primi quattro posti in classifica, ma al termine di questa stagione la società di corso Vittorio Emanuele proverà a ridurre ulteriormente il gap con la Juventus aggredendo il mercato.I tifosi nerazzurri sognano grandi colpi e i nomi che girano non sono di quelli banali:c su tutti, perché l’ambizione è quella di aggiungere qualità a una squadra che presenta ancora lacune dal punto di vista tecnico. Servirà un gran mercato e tante risorse da investire, ma sarà necessario anche incassare e anche in questo caso sarà necessario avere idee chiare in merito per evitare pentimenti., difensore che l’Inter proverà in tutti i modi a trattenere provando ad accontentarlo sull’ingaggio,L’esterno croato piace moltissimo a, che non a caso continua a credere in lui nonostante le prestazioni non all’altezza. Per il tecnico toscano Perisic è fondamentale per il contributo fisico e per gli strappi improvvisi che riesce a dare al match,. L’idea di sostituirlo con un profilo alla Martial è concreta,