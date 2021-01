Diego Perotti non ha trovato fortuna in Turchia. L’argentino, che ha giocato solo quattro partite in questa stagione, ha subìto un brutto infortunio al ginocchio: ora rischia l’intervento chirurgico e uno stop tra 3 e 8 mesi. Ne ha parlato ufficialmente il ds del Fenerbahce Emre Belozoglu: “C’è stata una rottura quasi totale del legamento del ginocchio di Perotti. Ha bisogno di un intervento chirurgico”. La Roma ora sarà costretta a pagare gran parte dell’ingaggio visto che nell’accordo col club turco era presente una clausola che obbligava i giallorossi a partecipare allo stipendio da 2,5 milioni.

STIPENDIO - L’accordo stipulato con la Roma per il trasferimento avvenuto in estate (2,5 milioni nelle casse giallorosse) ha previsto la condivisione del pagamento dell’ingaggio in base alle presenze, con impegno a salire per il Fenerbahce ogni cinque partite giocate. In questo momento quindi il Fenerbahce non pagherebbe quasi nulla è per questo si starebbe valutando pure la rescissione del contratto per far spazio a nuovi acquisti.