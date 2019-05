Diego Perotti, che conta due presenze al Boca Juniors ha commentato alla radio argentina Rivadava il possibile futuro di De Rossi, accostato ai Xeneizes dopo l'addio alla Roma: "Se un calciatore come lui pensa di poter venire al Boca - ha spiegato il giallorosso - vuol dire che il tifo argentino trasmette qualcosa. I calciatori stranieri vogliono vivere quello che si vive in uno stadio argentino. Ho molti compagni stranieri, non solo europei ma anche brasiliani, che dicono che quello che si vive qui è differente. Certamente anche la famiglia influisce in queste scelte, in Argentina non si vive con la tranquillità che c'è in Europa e venire qui per una soddisfazione personale è un po' egoista. Sicuramente a De Rossi piace il Boca, vedeva i Superclasicos insieme a Paredes, ma non so se vuole venire. E' una decisione personale".