Il Siviglia lo avrebbe riabbracciato, e pure Valencia e Villarreal ancora sperano di poterlo prendere (il mercato in Spagna termina il 31 agosto). Diego Perotti alla Liga piace eccome. L'argentino, però, a meno di clamorosi colpi di scena resterà alla Roma almeno fino a gennaio.



SACRIFICABILE - L'argentino - come riporta pure il Romanista - era stato fra i nomi papabili in uscita (era stato inserito nello scambio per arrivare a Suso), quando sembrava che la Roma cercasse un altro attaccante esterno, dopo la trattativa saltata last minute con Malcom, poi finito al Barcellona. In quel caso una rosa già extralarge sarebbe stata in sovrannumero anche in attacco. Reparto dove invece sono rimasti in sei, ovvero i due per ruolo richiesti fin dall'inizio del mercato da Di Francesco. Perotti - che dovrebbe saltare pure la prima all'Olimpico con l'Atalanta per un problema alla caviglia - quindi resterà, e in fondo non ha mai nascosto di voler continuare con la Roma per poi terminare la carriera in Argentina al Boca Juniors. L'argentino avevo detto no al Siviglia già all'inizio dell'estate e non sembra affascinato nemmeno dall'ipotesi di trasferirsi a Valencia o Villarreal.



DISCORSO RIMANDATO - Nel mercato invernale la questione, però, potrebbe essere riaperta anche perché Perotti potrebbe trovare meno spazio di quello previsto e perché a gennaio Monchi potrebbe fare un nuovo tentativo per uno tra Bailey del Leverkusen e Neres dell'Ajax. In quel caso una cessione in attacco diventerebbe necessaria e vista l'età (30 anni) e l'ingaggio (2,5 milioni più bonus) il primo nome della lista sarebbe proprio quello del Monito.