Intervistato dal programma radiofonico Ataque Futbolero, l'esterno offensivo della Roma Diego Perotti ha parlato del suo futuro: "Non tornerei al Siviglia. Ci sono stato molti anni e non mi è piaciuto come me ne sono andato. Tornare mi farebbe rivivere cattivi ricordi che non mi farebbero rendere al meglio. La mia idea è quella di rispettare il contratto con la Roma. Se poi non vorranno rinnovare, il Boca è sempre nella mia testa".