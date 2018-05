Simone Perrotta, ex centrocampista della Juventus e della Roma, ha parlato a margine di un evento al Coni dello scudetto conquistato dai bianconeri: "Mancini è un grandissimo allenatore per l'Italia, ha fatto la storia recente di club italiani ed esteri. È un’ottima scelta, poi bisogna capire il materiale che avrà a disposizione. Scudetto? Dopo la vittoria a Torino sembrava che il Napoli potesse prendere il sopravvento, soprattutto negli ultimi 10 minuti di Inter-Juve. Ma ha vinto la squadra che più ha meritato. La Roma in Champions ha dimostrato che poteva addirittura arrivare in finale".