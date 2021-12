Il Milan è una di quelle squadre della Serie A che dovrà fare i conti con le assenze di alcuni giocatori che andranno in Coppa d'Africa (dal 9 gennaio al 6 febbraio)., l'ha riscattato dal Brescia e a lui sono bastati pochi mesi per dimostrare che è stata la mossa giusta. Intuizione di Maldini e Massara, che ora si godono il gioiellino classe 2000. Bastava solo dargli tempo.- Tonali è presente e futuro del Milan: personalità, giocate decisive, assist e anche due gol in questa stagione (contro Cagliari e Atalanta).definitivo. 18 presenze su 25 da titolare, l'uomo che non tradisce mai. Neanche nelle partite che contano: ricordate la prestazione con la Juve? Allo Stadium è stato il migliore in campo. E quest'anno ha messo anche un'altra spunta nei suoi traguardi, alla voce "debutto in Champions"; ad Anfield, contro il LIverpool. Mica male.- Da sempre tifoso rossonero,, la stessa che sotto porta ha dimostrato di avere Tommaso Pobega, l'altro talento rossonero (classe '99), in prestito al Torino ma che il Milan vuole riportare alla base il prossimo anno. Tonali più Pobega, il futuro sarà loro. Il centrocampo di Pioli anche.- In questo mese Sandro si gioca anche un posto nell'Italia in vista dei playoff di marzo per accedere al Mondiale in Qatar. Il centrocampista sta facendo ancora la spola tra Under 21 e Nazionale A,: con la Svizzera ha giocato l'ultima mezz'ora entrando al posto di Locatelli e con l'Irlanda del Nord è partito titolare lasciando poi il posto a Cristante nel secondo tempo. Ora però Sandro è concentrato sul Milan: Tonali si prepara al salto definitivo, il centrocampo rossonero è nelle sue mani.