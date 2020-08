Lorenzo Insigne stringe i denti. Il capitano del Napoli, questa mattina, ha svolto nuove terapie ma - a differenza di ieri - ha iniziato un lavoro personalizzato tra campo e palestra.



LE PAROLE - Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il suo agente Vincenzo Pisacane ha dichiarato: "Lorenzo ha grande voglia di giocare ed è ottimista. Il primo dottore di ogni calciatore è sé stesso, se ritiene che all’80% giocherà, allora sarà così. L’ho sentito stamattina e mi ha detto che farà di tutto per essere in campo. Non si è mai profeti in patria, è estremamente difficile. Ciò che più mi infastidisce è che la gente ignorante parla. C’è stato un forte pianto di Lorenzo perché si ipotizzava un forfait della partita contro il Barcellona, ma è troppo tempo che cerchiamo di dire le stesse cose. Quei poveri stupidi che pensano ancora che Lorenzo non sia legato alla squadra e alla città, lasciamoli nella loro convinzione. Più di quello che ha fatto, dimostrato e sta continuando a dimostrare, sia inutile qualsiasi altra cosa".