. Quattro gol, come Leo, sua maestà, il più forte al mondo che conquista ilper la prima volta nella propria storia; quarto posto, che conferma iltra le 4 migliori della. Gianlucaha vissuto un sogno a occhi aperti e col pallone tra i piedi, con la maglia della Blanquirroja indosso, con un Paese letteralmente impazzito per il Bambino delle Ande, così come è stato soprannominato. Un gol contro l', la doppietta con il, la rete nella finale terzo/quarto posto con la. E una mania esplosa da tempo.dopo il suo primo gol, gli abbracci coi compagni, la passione messa in campo, l'inno a occhi chiusi, la corsa in più per inseguire il pallone e dare fastidio, sudare la maglia della nazionale che fu di Claudioe Norberto, di Paoloe Jefferson. Orgoglio di mamma Blanca, Gianluca Lapadula ha conquistato così tanto il cuore dei tifosi che c'è una coppia che ha chiamato il proprio primogenito... Lapadula. Neanche Gianluca, ma Lapadula. Cognome che diventa nome proprio in una terra che vive di sentimento.Protagonista in, messo tra i giocatori che hanno brillato di più nella competizione, ora perè tempo di pensare al mercato. Il Benevento è in Serie B, lì dove lo vorrebbe il Brescia di Filippo Inzaghi, mentre in Serie A ci stanno pensando, alla ricerca di un attaccante. Ma una storia che sta scrivendo il suo capitolo più bello in, può trovare un nuovo capitolo sempre lì, nella terra del futbol. Sì, perché il, alla ricerca di un centravanti dopo l'addio di, e dopo il no di Edinson, pensa all'ex 9 del Milan. Vicini a Migue, ex, di proprietà del, gli Xeneizes valutano il profilo dell'italoperuviano, che piace anche al, in Messico. Uomo dei due mondi,. Che ha conquistato il popolo peruviano con una brillante Copa America.