L'asso nella manica. O nel calzettone. Questo è il rituale di Cristian Cueva, che sopra il parastinco indossa una carta da gioco. La numero 8, per la precisione, la stessa del suo numero di maglia. Ce l'aveva anche stanotte, nella semifinale di Coppa America vinta contro il Cile. Rituale consigliato da un mago, incontrato nel 2015, che è diventato un suo amico; prima di ogni partita, lo va a cercare per consegnargliela. Dopo la vittoria del Cile, l'ex San Paolo è andato proprio dall'amico ilussionista per regalargli la maglia. La carta no, l'ha tenuta lui. C'è una finale da disputare.