Il Perù crea e spreca, la Danimarca no: Eriksen e compagni ringraziano Poulsen che, nell'unica occasione da gol, buca Gallese nell'uno contro uno e regala la vittoria alla squadra di Hareide. Il ct peruviano, Gareca, lascia Guerrero in panchina e punta su Farfan là davanti, scelta che dà ragione all'inizio, visto che proprio l'attaccante della Lokomotiv Mosca sfiora il vantaggio, così come Carrillo, sul quale Schmeichel risponde presente. Occasione ghiottissima che arriva, poi, sempre per il Perù: Cueva steso in area, il Var dà il rigore ma proprio l'8 della Blanquiroja manda la palla alle stelle al 45esimo.



Nel secondo tempo la Danimarca, sempre molto attenta in fase difensiva, attende il momento giusto per colpire, che arriva: brutta palla persa dal Perù, Eriksen conduce il contropiede, con il filtrante manda in porta Poulsen che non perdona. 1-0 Danimarca che risveglia il Perù: prima Guerrero di testa su Schmeichel, poi sempre el Depredador di tacco che sfiora il palo, infine Farfan, che si vede il destro respinto sulla linea. Perde il Perù, vince la Danimarca, che raggiunge la Francia in testa al Girone C.