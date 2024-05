Perugia-Carrarese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

si sfidano per il primo turno della fase nazionale dei. Partita d'andata martedì 14 maggio - alle 20:30 - allo stadio 'Curi', con gli umbri che si sono qualificati eliminando il Rimini. Per i toscani, invece, debutto nel torneo in virtù del terzo posto conquistato in campionato. La partita di ritorno è in programma sabato 18 maggio.

Perugia-Carrarese sarà visibile in tv su Sky Sport (canale da definire) e trasmessa in diretta streaming sia su NOW che Sky Go.