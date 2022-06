La Cremonese ha scelto il tecnico del Perugia Massimiliano Alvini per la panchina, e dopo un po' di resistenza le parti, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, hanno trovato la quadra: gli umbri saranno affidati a Fabrizio Castori, che libererà il collega verso Cremona. Non sono previsti indennizzi economici o giocatori destinati al Perugia in cambio.