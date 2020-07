Perugia-Cremonese 0-0



Perugia (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano (49' Buonaiuto), Carraro, Nicolussi, Di Chiara (56' Rosi); Melchiorri (49' Iemmello), Falcinelli (74' Kouan). All. Cosmi.



Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti (77' Gaetano), Arini; Mogos, Ciofani (87' Ceravolo), Parigini (77' Zortea). All. Bisoli.



Arbitro: Minelli di Varese



Ammoniti: 44' Castagnetti (C), 51' Gyomber (P), 72' Valzania (C)