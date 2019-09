Andrea Fulignati, nuovo portiere del Perugia, si presenta in conferenza stampa: " Quando avrò l’opportunità farò vedere le mie qualità. Quando ho cominciato il ritiro ad Ascoli non pensavo di lasciare la squadra, poi è arrivata questa opportunità che ho subito preso in considerazione. Ad un certo punto sembrava che dovessi restare in bianconero e io ho continuato ad allenarmi come ho sempre fatto. Negli ultimi giorni di mercato c’è stata un’accelerata e io sono stato felicissimo di venire qui. Abbiamo indosso una maglia molto importante che ci dà molte responsabilità. Al di là delle parole dobbiamo far vedere le nostre intenzioni sul campo".