Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, parla del futuro di Samuele Di Carmine, attaccante del Grifone. Queste le sue parole a UmbriaOn: "Il ragazzo ha deciso di non continuare con noi. Le trattative con il Verona vanno avanti, al momento non c'è ancora l'accordo. Ogni trattativa è bloccata fino a quando questa situazione non si sblocca. Contropartite? Accetteremo solo un'offerta cash".