Il Perugia ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l'esonero di Roberto Breda. All'allenatore veneto non è bastato l'ottavo posto in classifica e la conseguente qualificazione ai playoff.



NESTA IN POLE - Il presidente Santopadre sta ragionando sull'allenatore a cui affidare la panchina per questo finale di stagione e, secondo Sky Sport, il preferito della dirigenza umbra è Alessandro Nesta, con cui c'è una base di accordo fino al termine di questa stagione.