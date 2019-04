Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cittadella: "lo scorso anno vero che sono arrivato ai playoff ma quella non era la mia squadra, questa sì. Come giustamente ha detto Goretti serve continuità. Il Perugia secondo me è più forte del Cittadella, ma questo non conta nulla se poi in campo non lo dimostriamo. Porto Monaco (una sola presenza in stagione finora, ndr) in panchin, mica posso fare l’offeso? Non è che per ripicca non lo porto. Il mio obiettivo è andare ai playoff e se per andare ai playoff devo mettere Monaco dentro lo metto dentro, non me ne frega niente, a costo di prendere qualche insulto".